Mesures sanitaires: Maxime Bernier reconnu coupable en Saskatchewan

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a été reconnu coupable d'avoir enfreint des règles de la sécurité publique de la Saskatchewan pendant la pandémie de COVID-19, rapporte Radio-Canada.

La décision a été rendue par un juge le 25 mai dernier.

Le politicien avait participé à un « rassemblement pour la liberté » à Regina il y a deux ans, alors qu'une ordonnance de la santé publique interdisait les attroupements de plus de 10 personnes et qu'il s'en trouvait plus de 200 lors de ce rassemblement.

Il s'agit d'une 2e condamnation pour Maxime Bernier en peu de temps puisque le 16 mai dernier, il a dû payer 2000 $ d’amende pour une infraction similaire, cette fois commise au Manitoba.

En mars 2022, la Cour supérieure de l’Ontario avait condamné l'ancien député fédéral de Beauce à payer 132 000 $ à la firme de relations publiques Daisy Group, qu’il accusait de s’être adonnée à de la diffamation pendant les élections fédérales de 2019.

Signalons que dans le cadre de l'élection partielle qui aura lieu le 19 juin, Maxime Bernier tentera de se faire élire député de la circonscription de Portage-Lisgar au Manitoba.