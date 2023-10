Un entrepreneur beauceron accusé de fraude

Un entrepreneur de Saint-Elzéar-de-Beauce est accusé de fraude et d'emploi de documents contrefaits en lien avec des subventions octroyées par le gouvernement du Québec, a fait savoir le Commissaire à la lutte contre la corruption, par voie de communiqué de presse.

À la suite des inondations de 2019 en Beauce, Bernard Breton aurait fraudé pour plusieurs millions de dollars le Programme général d'assistance financière lors de sinistres.

Il devra comparaître au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce le 24 novembre prochain.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Notons que le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.