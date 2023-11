Un résident de Saint-Prosper accusé d'incitation à des contacts sexuels

Des accusations d'incitation à des contacts sexuels envers des mineurs ont été déposées hier, au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, contre Roger Grégoire, 65 ans, un résident de Saint-Prosper.

Le premier chef d'accusation indique qu'entre le 25 août 2023 et le 12 septembre 2023, il aurait communiqué par un moyen de télécommunication avec une personne mineure de 15 ans, dans le dessein de perpétrer une infraction d'ordre sexuel. Grégoire devra aussi répondre d'un second chef de la même accusation, cette fois pour une personne mineure de 17 ans, pour une incitation commise entre le 12 et le 13 septembre 2023.

L'homme avait été arrêté mardi matin (7 novembre) à sa résidence de Saint-Prosper, par des agents de la Sûreté du Québec, qui ont aussi perquisitionné du matériel informatique sur place.

Il a été libéré sous caution et devra comparaître à nouveau le 19 janvier 2024.