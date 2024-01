Après avoir reconnu sa culpabilité pour de nombreux crimes à caractère sexuel, Jonathan Roussel connaîtra sa sentence le 18 avril prochain.

Le Beaucevillois de 23 ans était au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce ce mercredi pour les représentations sur la peine devant le juge Thomas Jacques.

Selon Le journal de Québec, quatre victimes se sont présentées à la barre tandis que d’autres étaient présentes virtuellement ou avaient rédigé des lettres racontant ce qu’elles avaient traversé. Ainsi, la Couronne réclame une peine de 12 à 14 ans d’emprisonnement, tandis que la défense suggère deux ans (en plus des trois ans et neuf mois déjà passés en prison) avec une probation de trois ans.

Rappelons que Jonathan Roussel a été arrêté à l’âge de 20 ans le matin du 22 juillet 2021 à Beauceville.

Entre 2018 et 2021, il a commis des agressions sexuelles, du harcèlement, des attouchements et des incitations à caractère sexuel. Il a également distribué du matériel sexuellement explicite à des personnes mineures, produits et possédés de la pornographie juvénile. Il y aurait au moins neuf jeunes âgés entre 14 et 19 ans qui ont été victimes de ce prédateur sexuel.

Les faits se sont produits à Beauceville, Saint-Georges, Saint-Honoré-de-Shenley et Sherbrooke.

Il a également dû faire face à plusieurs accusations pour omission de se conformer à la justice et pour leurre.