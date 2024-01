Agression sur la 129e rue à Saint-Georges: deux personnes interpellées

Le dossier de Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre sur une policière, fait monter la pression dans la salle de cour alors que la juge et la procureure Me Harbour s’impatiente. Cela fait désormais plus de 30 mois que les procédures judiciaires ont commencé et rien n’a vraiment avancé pour le moment. Après des mois sans avoir de ...