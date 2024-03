Dylan Boissonneault-Lachance reçoit une peine de 66 mois d'emprisonnement

Ce vendredi 22 mars, au Palais de Justice de Saint-Joseph-de-Beauce, Dylan Boissonneault-Lachance a été condamné à une peine de 66 mois d'emprisonnement en lien avec les incendies criminels du 5 juillet 2023, en Haute-Beauce.

L'accusé était poursuivi pour six chefs d'accusation, notamment pour avoir intentionnellement mis le feu à deux commerces et pour y être entré par effraction.

Les faits se sont déroulés au commerce Porcella à Saint-Évariste-de-Forsyth et à Douce Folie Fleurale à La Guadeloupe, des établissements qui ont subi les visites de l'accusé.

Reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation, Boissonneault-Lachance voit sa peine, de 66 mois, ajustée compte tenu de la détention provisoire déjà effectuée, soit 7 mois et 17 jours. Il lui reste donc 58 mois et 13 jours à purger. De plus, le tribunal a ordonné un prélèvement d'ADN.

À lire également Deux incendies en Haute-Beauce cette nuit