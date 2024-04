Le Jeune Barreau de Montréal lance sa 42e Clinique juridique téléphonique

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) tiendra sa 42e Clinique juridique téléphonique les 20 et 21 avril pour offrir des conseils juridiques gratuits par téléphone à la population de partout au Québec.

La Clinique juridique téléphonique est une occasion unique de recevoir gratuitement des conseils de la part d'un.e avocat.e ou d'un notaire, afin de mieux comprendre ses droits et obligations, et de s'orienter dans des situations parfois complexes et délicates. Qu'il s'agisse de préoccupations liées à la famille, à la consommation de biens, au travail, à la gestion du patrimoine, aux conflits en matière de logement ou des interrogations en immigration, les juristes bénévoles mettent leur expertise à disposition pour répondre à toutes questions d'ordre juridique. Alors que les besoins sont grands, le JBM a mis sur place ce service attendu par la population deux fois par année afin de contribuer à favoriser l'accès à la justice.

Cette initiative constitue, avec d'autres services offerts par le JBM, une action concrète et durable pour améliorer l'accès à la justice. Ce service gratuit destiné à la population québécoise est mis en place par le JBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d’accès à l’information juridique (le CAIJ), mais également avec la collaboration du Jeune Barreau de Québec et de l’Association canadienne des parajuristes.

Un service simple et accessible

Qu’il s’agisse d’un besoin d'informations sur ses droits et obligations, ou sur les solutions qui s'offrent à vous pour prévenir ou régler ses différends, les juristes bénévoles sont disponibles pour répondre aux questions de la population avec bienveillance et professionnalisme. Ce rendez-vous bien établi connaît chaque année une forte affluence : l'an dernier, près de 4 000 appels de citoyen.ne.s ont été reçus et traités dans le cadre de cette initiative.

La clinique juridique en bref

Quoi : Des conseils juridiques gratuits pour toute la population, offerts par une cinquantaine de juristes bénévoles

Quand : Les 20 et 21 avril, de 9 h à 16 h

Où : La population peut appeler au 1 (844) 779-6232