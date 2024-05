Loi sur la qualité de l'environnement

Martin Duchesne a reçu une peine de six ans d'emprisonnement ferme pour avoir agressé sexuellement Yvette Gérard entre le 1er janvier 2019 et le 11 mai 2020. Cette peine, assortie d’une inscription au registre des délinquants sexuels et d’une interdiction de communication avec la victime et sa tutrice, lui a été imposée ce mardi 30 avril par la ...