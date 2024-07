Mathieu Maheux-Dumont condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'Alexandre Giroux

Pour le meurtre d’Alexandre Giroux, Mathieu Maheux-Dumont a écopé de la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.

Mathieu Maheux-Dumont a plaidé coupable de meurtre au second degré ce mercredi 3 juillet au palais de justice de Lac-Mégantic, évitant aux proches de la victime de subir les quatre semaines de procès qui étaient prévues à partir du 9 septembre prochain. C’est le juge Sébastien Pierre-Roy de la Cour Supérieure qui a annoncé le verdict devant la famille et les amis de la victime présents dans la salle. Il a également déposé une interdiction de posséder des armes à feu pour 10 ans après sa libération. Il ne pourra pas non plus entrer en contact avec les membres de la famille de la victime.

« Par votre geste injustifié sur Alexandre Giroux, vous avez commis un tord immense », a conclu le juge.

Le tragique événement a eu lieu le 21 mars 2022 à l’usine Tafisa de Lac-Mégantic. Ce jour-là, Mathieu Maheux-Dumont s’est présenté sur son lieu de travail dans un état de détresse psychologique. Il a commis l’irréparable en agressant mortellement Alexandre Giroux, 36 ans, avec 24 coups de couteaux. Le meurtrier était détenu depuis ce jour.

Témoignages

L'atmosphère était pesante dans la salle 300 du palais de justice au moment des témoignages.

La femme de la victime s’est exprimée à la barre pour expliquer les conséquences de cet événement sur sa vie et celle de ses enfants. Avec beaucoup d’émotions, elle a interpellé l’auteur du crime à plusieurs reprises. Par la suite, les parents d’Alexandre ainsi que sa sœur, ont également pris la parole. Tous ont exprimé la belle personnalité de la victime et le vide laissé par son absence dans leur vie.

Christian Raymond, l’avocat de Mathieu Maheux-Dumont, a expliqué que l’agresseur était en dépression depuis déjà deux ans au moment des faits et que son acte n’était pas prémédité. Il a même rappelé que le criminel a lui-même contacté le 911 après l’agression et s’est rendu à la Sûreté du Québec. Selon les analyses psychiatriques qu’il a subies dans le cadre du processus judiciaire, il souffrirait aujourd’hui de choc traumatique lié à l’événement.

Pour terminer, Mathieu Maheux-Dumont s’est adressé directement aux proches de la victime pour exprimer ses regrets sincères. Il est resté tête baissée durant les témoignages.