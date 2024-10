« Faux représentants »: Jean-François Gagnon plaide coupable

Jean-François Gagnon, un homme de 35 ans, a enregistré un plaidoyer de culpabilité ce jeudi 3 octobre, au palais de justice de Trois-Rivières, pour des infractions de fraudes « faux représentant » bancaires.

Il avait été arrêté le 21 décembre dernier, alors qu'il se trouvait à Saint-Calixte, lors d'une coordination provinciale menée par la Division des enquêtes sur les crimes économiques (DECÉ) de la Sureté du Québec.

L’enquête a permis de le relier à 53 événements survenus depuis janvier 2023. En neuf mois, 55 victimes vulnérables, âgées de 80 ans en moyenne, se sont fait voler plus de 200 000 $. Les infractions se sont déroulées dans plusieurs régions du Québec, car 29 villes ont été recensées. Parmi celles-ci, on retrouve Beauceville, Saint-Georges, Lac-Mégantic, Saint-Martin, Lac-Etchemin et Saint-Prosper.

Pour précision, la fraude de type « faux représentant » est un stratagème qui consiste à téléphoner à une personne aînée sur sa ligne résidentielle en prétextant être un représentant d’une institution financière. Lors de l’appel, le représentant mentionne avoir repéré une fraude potentielle au compte bancaire de la victime. Afin de remédier à cette situation, la victime doit remettre ses cartes bancaires ainsi que le numéro d’identification personnel (NIP) de ses cartes au faux représentant. Un complice se présente chez le plaignant pour récupérer les cartes qui ont été déposées dans la boîte aux lettres ou qui sont remises en main propre par la victime. Certains fraudeurs se rendent dans une institution bancaire afin de retirer l’argent des comptes bancaires, alors que d’autres effectuent divers achats. Certains font les deux.

Au printemps 2023, une nouvelle tangente est apparue chez certains fraudeurs. Le « faux représentant » mentionne que la police mène une enquête sur la fraude et que les cartes doivent être remises à la police pour l’enquête et que ce sera un policier en civil qui récupéra les cartes bancaires. Dans certains cas, un faux policier parle aussi à la victime au téléphone pour rassurer la victime et ajouter de la crédibilité au stratagème.