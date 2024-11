Tir sur une policière : la procureure requiert jusqu’à 18 ans de prison pour Marco Rodrigue

Trois géants du tabac proposent de payer près de 25 milliards $ aux provinces et aux territoires et plus de 4 milliards $ à quelque 100 000 fumeurs québécois et à leurs proches dans le cadre d'un processus de restructuration d'entreprise déclenché par une longue bataille juridique. Les sociétés — JTI-Macdonald Corp., Rothmans, Benson & Hedges et ...