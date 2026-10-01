Mario Larivière
Un conseiller municipal de Saint-Zacharie admet avoir agressé sexuellement une fillette
Conseiller municipal et pompier volontaire à Saint-Zacharie, Mario Larivière a plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels sur une mineure et de non-respect d’une promesse.
Lors de son passage devant la juge Josée Lemieux au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce le 25 septembre dernier, il a reconnu avoir touché une partie du corps d’une jeune fille de moins de 13 ans, et ce, à des fins sexuelles.
L’acte a été commis en février 2026 alors qu’il s’était introduit dans le lit de l’enfant avant d’être surpris par une autre personne. Cette dernière a alors contacté la police et l’agresseur a été arrêté. Libéré sous condition, il est retourné en prison après avoir brisé sa promesse en entrant en contact avec la fillette par le biais d’une lettre.
Mario Larivière refusait de reconnaître ses actions, mais il a été trahi par des prélèvements ADN. Il a donc finalement admis les faits lors de son dernier passage en cour.
L’homme âgé de 32 ans sera de retour au palais de justice le 5 février prochain pour recevoir sa peine.
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