Des conseils juridiques gratuits par téléphone les 17 et 18 octobre

Les Québécois qui ont des questions d’ordre juridique pourront joindre gratuitement des avocats bénévoles les 17 et 18 octobre, de 9 h à 16 h, lors de la 47e Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM).

Plus d’une centaine d’avocats seront mobilisés pour répondre aux appels, qu’il s’agisse de droit du travail, de logement, de famille, de succession, d’immigration, de voisinage, de copropriété, de droit de la jeunesse ou de droit pénal.

Les bénévoles offrent de l’information juridique et orientent les gens vers les recours possibles, sans se substituer à un mandat de représentation.

Le JBM voit dans cette initiative une réponse à un problème d’accès à la justice. Les seuils d’admissibilité à l’aide juridique demeurent relativement bas, ce qui laisse des gens sans admissibilité, mais avec une capacité financière limitée pour retenir un avocat. À cela s’ajoutent la complexité perçue des démarches et la difficulté de savoir vers quelles ressources se tourner.

« Derrière chaque question juridique, il y a d’abord une personne qui cherche à comprendre ses droits et les options qui s’offrent à elle », souligne la présidente du JBM, Me Jeanne Gagné. Elle se dit fière de voir la relève juridique se mobiliser avec autant de générosité d’année en année.

Le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, insiste de son côté sur la portée de l’exercice. Selon lui, comprendre ses droits est le premier pas pour les faire valoir, et les bénévoles aident des milliers de personnes à faire des choix éclairés depuis 47 éditions.

Des sujets d’actualité au menu

Le JBM met en avant plusieurs thèmes d’actualité sur lesquels les citoyens pourraient avoir des questions. Il cite notamment la contestation d’une hausse de loyer jugée excessive, le régime d’union parentale appliqué depuis juin 2025 aux couples en union de fait ayant des enfants, les nouvelles règles en vigueur depuis mars 2026 pour les travaux près des cours d’eau et des zones inondables, ainsi que les modifications au système de justice criminelle prévues par les projets de loi C-14 et C-16.

Le service, offert à toute la population de la province, est accessible et anonyme, au 1 844 779-6232.