La MRC de la Nouvelle-Beauce a de nouveaux locaux

Déménagement des locaux de la MRC

L’équipe de la MRC de La Nouvelle-Beauce a relocalisé ses bureaux dans les nouveaux locaux situés au 268, rue d’Assise à Vallée-Jonction, dans le vieux couvent. Les numéros de téléphone demeurent les mêmes. Les citoyens peuvent aussi venir directement sur place pour rencontrer l’équipe.

En ce qui a trait à l’avenir du bâtiment situé au 700, rue Notre-Dame Nord à Sainte-Marie, il demeure incertain. De nombreuses rencontres et discussions se poursuivent en ce sens. La MRC a d’ailleurs embauché la firme Axys Consultants pour analyser le bâtiment existant.

Quant au point de service de la SAAQ, un bail a été signé avec les Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie. Il restera donc en place pour la prochaine année. Par ailleurs, l’équipe du Service de sécurité incendie travaillera dans la caserne incendie de la municipalité de Scott. Ils peuvent être joints au 418 387-3444.

Survol de la séance régulière du 18 juin 2019

Comme le prévoit le Plan de développement du territoire agricole et forestier (PDTAF) 2019-2021 la remise en valeur des friches du territoire continue avec les propriétaires intéressés. Ce projet vise à identifier, avec l’aide d’experts en agronomie et en sylviculture, des cultures potentielles à implanter sur ces terres afin de les revaloriser.

Les friches forestières ayant déjà été analysées au cours de la dernière année. Pour la prochaine étape, des services professionnels en agronomie sont nécessaires et le mandat a été confié à OptiConseils Chaudière-Appalaches à la suite d’un appel d’offres sur invitation.

Le coût de ce projet pour 2019 est estimé à 30 000 $, dont 10 000 $ proviendront de la MRC de La Nouvelle-Beauce, de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce et du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce sous forme de rémunération de leurs employés attitrés au projet alors que 20 000 $ sont issus d’une aide financière obtenue dans le cadre du programme Territoires : Priorités bioalimentaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Participation au programme d’excellence municipale en gestion des matières résiduelles

Réseau Environnement et RECYC-QUÉBEC ont invité la MRC de La Nouvelle-Beauce à participer sans frais au programme d’excellence municipale en gestion des matières résiduelles, ce que l’organisation s’est empressée d’accepter. En effet, l’adhésion à ce programme présente plusieurs avantages significatifs pour les MRC ou régies participantes comme, par exemple, d’avoir accès à une plateforme d’échange d’information et d’expertise (réseautage), d’être en lien direct avec les leaders du milieu, etc. Cette action s’inscrit la démarche « Ensemble vers le zéro déchet ».