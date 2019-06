Une citoyenne déplore le bruit du Festival country de St-Georges

La première édition du Festival country de St-Georges avait attiré près de 2000 personnes le 25 mai dernier au plateau sportif de la polyvalente de St-Georges en plein cœur d’un quartier résidentiel. L’évènement n’a pas fait que des heureux, et la citoyenne Jacinthe Blanchette est venue en parler au conseil de ville du 25 juin.

Nuisance sonore

Mme Blanchette, résidente du secteur a décidé de prendre la parole en suggérant qu’elle ne devait pas être la seule à avoir trouvé la soirée désagréable. Par contre, elle soutient qu’il est important de maintenir de belles activités comme celle du festival, mais à des lieux plus appropriés.

« Ce n’était pas très agréable de se faire casser les oreilles pendant 6h30 de temps par de la musique et ça vibrait chez nous. On essayait d’écouter la télévision, écouter un film ce n’était pas possible. Plus que la soirée avançait, plus que la musique augmentait. »