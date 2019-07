Circulation permise pour les camions à l'est de la 28e Avenue à St-Georges

Le dernier conseil de ville de Saint-Georges avant les vacances a modifié le Règlement 47-2002 relatif à la circulation des camions et des véhicules à outils sur la 120e rue et la 127e rue.

Avant cette modification, il était interdit pour les camions de circuler sur la 120e Rue, de la 1re Avenue à la route 204. Dorénavant, l’interdiction se trouve de la 1re Avenue à la 25e Avenue.

Pour la 127e Rue, il n’était pas possible de circuler entre la route 204 et la 2e Avenue et maintenant la nouvelle règle met le nouveau tracé entre la 2e Avenue et la 25e Avenue.

Raccourcir le trajet

Le but est de permettre aux camions de circuler à l’est de la 28e Avenue pour raccourcir le trajet à partir de la 204 sans être obligés de revenir au boulevard Lacroix.