Un nouveau camion autopompe... fabriqué par des pompiers

Le service de sécurité incendie de la ville de Saint-Georges possède désormais un nouveau camion autopompe. L’équipement a été fabriqué à Saint-Georges par l’usine Maximetal spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules d’intervention optimisés.

Le maire Claude Morin ainsi que l’équipe du service de sécurité incendie de Saint-Georges se sont rendus dans les locaux de l’entreprise pour procéder à une inauguration. L’événement avait des airs de réunion de famille, car l’équipe de Maximetal compte huit pompiers parmi ses rangs. Le directeur au développement des affaires, Christopher Sapienza, explique que leur expérience sur le terrain contribue à concevoir les meilleurs équipements possible.

« Ce sont des camions faits par des pompiers. Ça fait partie de nos forces. Leur expertise est très importante pour nous », a précisé M. Sapienza.

L’entreprise fondée en 1983 livrera prochainement 35 camions à la ville de Montréal, en plus de fournir ses équipements aux quatre coins du Canada et même, au Colorado.

Un équipement à la fine pointe de la technologie

Il s'agit d'un investissement de 600 000$ en plus des taxes pour la ville de Saint-Georges. Avec son système de mousse à air comprimé à la fine pointe de la technologie, le nouveau camion autopompe ne manquera pas d’optimiser les interventions du service des incendies de Saint-Georges. Au niveau des réglages, le camion sera très similaire à celui qui avait été livré par Maximetal en 2012, mais avec des composantes améliorées.

« Ça va faciliter le travail des opérateurs puisqu’ils vont travailler avec un équipement avec lequel ils sont déjà familiers », croit Sylvain Veilleux, chef du service de sécurité incendie de Saint-Georges.

De plus, le véhicule d’intervention sera muni d’équipements spéciaux de décontamination, afin d’assurer la santé des pompiers. En effet, plusieurs études démontrent que l'exposition aux particules et aux milieux toxiques fait en sorte que les pompiers sont plus susceptibles de développer certains cancers.

Le nouveau véhicule vient remplacer un camion qui datait de 1993 et qui a malencontreusement subi des dommages la semaine dernière après qu’un incendie ait pris naissance dans son compresseur.