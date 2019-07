La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins s’est dotée d’une surface de dek hockey, à même sa patinoire extérieure. Elle est désormais accessible à tous, en formule libre et gratuite. Le service des loisirs propose également une programmation diversifiée pour les femmes, hommes et enfants qui désirent pratiquer ce sport dans un cadre organisé.

Ce projet fait suite à la construction récente d’une patinoire extérieure éclairée. La surface multifonctionnelle comprenait déjà un terrain de basketball et le projet d’aménagement d’une patinoire de dek hockey finalise le développement de cet espace. Le projet de patinoire de dek hockey a été réalisé en collaboration avec la MRC Beauce-Sartigan via son Fonds de développement des territoires, qui a contribué à près de 67 % du budget. La caisse Desjardins a aussi apporté un support important en y investissant 3 000 $. La balance du financement a été payée à même le surplus accumulé de la Municipalité. Près de 50 000 $ auront été dédiés à cette infrastructure.

Depuis quelques semaines, les citoyens se rassemblent à la patinoire les mardis soirs pour du dek hockey libre, de 19 h à 21 h. Il y a également une ligue de dek féminine les lundis et une ligue junior qui a débuté le samedi 22 juin en après-midi. Pour de l’information sur l’une ou l’autre de ces activités, communiquez avec Dominic Veilleux au 418 774-9718.

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins, en expansion continuelle depuis plusieurs années, est fière de contribuer à la santé et au bien-être de sa population en lui proposant des infrastructures sportives et récréatives de qualité. Rappelons que la municipalité a récemment collaboré avec la Commission scolaire pour aménager un gymnase et une bibliothèque scolaire municipale et ainsi répondre aux besoins grandissants de sa population.