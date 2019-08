La MRC des Etchemins a embauché un nouvel aménagiste

La direction de la MRC des Etchemins a accueilli au sein de son équipe un nouvel aménagiste qui prendra la relève de Yvon Lacombe à la suite de son départ à la retraite, après 30 ans de service pour l’organisme.

Depuis le 2 juillet, Mathieu Turcotte s’est graduellement joint à la MRC des Etchemins. Il aura entre autres à coordonner le schéma d’aménagement et de développement, le plan des milieux humides et hydriques, et participera à la mise en œuvre du plan de développement du zonage agricole (PDZA).

Rappelons que deux autres nouveaux professionnels se sont joints à l’équipe de la MRC des Etchemins depuis le printemps dernier : Sarah-Jane Armstrong, agente de mise en œuvre du PDZA-PGMR et Gabriel Gosselin, inspecteur en bâtiment et environnement travaillent en étroite collaboration avec le nouvel aménagiste.

Les trente années de services de M. Lacombe lui ont permis d’exercer la coordination du département de l’aménagement du territoire de la MRC de Etchemins. Soulignons qu’il a été engagé dans plusieurs dossiers, dont la création du Parc régional Massif du Sud, l’élaboration de dispositions réglementaires (développement éolien, cohabitation des usages en zone agricole, etc.), l’implantation du Centre de traitement des boues de fosses septiques, et bien entendu, l’élaboration et l’application du schéma d’aménagement et de développement. Il s’agit de projets qui ont permis de mettre en valeur le patrimoine paysager des Etchemins, et tout particulièrement, l’importance de l’aménagement sur le développement économique du milieu.

La direction, les collègues ainsi que le Conseil des élus de la MRC des Etchemins remercient chaleureusement M.Lacombe pour son dévouement et son professionnalisme. Toute l’équipe lui souhaite une bonne retraite bien méritée et remplie de nouveaux projets.