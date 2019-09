Une soirée festive sur la promenade Redmond

Voir la galerie de photos

La Ville de Saint-Georges a décidé d’inaugurer en grand la fin des travaux du vaste chantier du mur de soutènement et l’aménagement de la promenade Redmond ce 6 septembre.

Cérémonie protocolaire

Le maire, Claude Morin avait invité toutes les personnes qui avaient participé de près ou de loin au projet à une cérémonie protocolaire et à un vin d’honneur. Des citoyens sont venus écouter les discours de M.Morin et du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin qui était présent au nom du ministre des Transports, François Bonnardel.

« Un centre-ville, c’est comme un cœur. Un cœur pour battre ça prend des artères qui sont bonnes. Alors, ce que l’on a fait ici avec toute la 1re Avenue et la promenade Redmond, on a fait une artère pour s’assurer que notre centre-ville demeure et soit une ville extraordinaire. Une ville sans centre-ville ne peut exister, » a déclaré le maire de Saint-Georges Claude Morin.

Le maire a pris le temps de remercier chacun des acteurs du projet et les commerçants de la 1re Avenue qui ont montré une grande patience. L’ingénieur et chef de projet, Alain Roy a été plus particulièrement remercié en recevant une photo panoramique du mur de soutènement. Par la suite, Claude Morin et Samuel Poulin ont procédé au dévoilement de la plaque de granite qui sera installée à même les pavées de la promenade. On peut y lire la devise de la ville « Ensemble pour l’avenir ».

Un lieu pour échanger

Samuel Poulin a mentionné l’augmentation de la population était une preuve que la ville allait mieux et a ajouté :

« Que nos citoyens également se rassemblent le plus souvent possible dans la rue. Moi personnellement, c’est l’une des rares fois que je vois autant de gens ici. Alors, je trouve que c’est une bonne nouvelle. Et ce que l’on veut, c’est que les gens malgré les cellulaires, les textos, que les gens se parlent, vivent ensemble, vivent des beaux moments ensemble et fêtent. Moi je pense que Saint-Georges est une ville merveilleuse pour qu’on puisse le faire. »

Une nouvelle œuvre d’art

C’est cet après-midi à 15 h 30 que l’installation de l’œuvre « Déambulation éolienne » de l’artiste Ludovic Boney a été terminée. Cette sculpture qui bougera sous l’effet du vent veut inviter les passants à prendre le temps d’apprécier le calme et le paysage.

Des activités pour toute la famille

Après la cérémonie, des activités étaient proposées pour toute la famille : des jeux gonflables, du maquillage et de l’animation par le groupe Hot Stuff. Vers 22 h, des feux d’artifice musicaux s’élèveront dans le ciel.

Un immense chantier

En mai 2018, les travaux ont débuté pour un coût de 22 M$, dont 14,6 M$ par les gouvernements du Canada et du Québec. Finalement, le projet a respecté les délais et a coûté que 19 950 000 $.