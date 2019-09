La nouvelle caserne incendie de St-Georges sera construite sur le boulevard Lacroix

La Ville de Saint-Georges a annoncé aujourd’hui en conférence de presse que la localisation de la nouvelle caserne incendie avait été choisie, et que le projet avait été sélectionné pour être analysé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. La future caserne sera située au 12265, boulevard Lacroix sur le terrain adjacent de l’église l’Assomption.

En attente d’une aide financière du gouvernement du Québec

La Ville a expliqué qu’elle avait reçu une lettre confirmant l’admissibilité à une aide financière du gouvernement provincial qui pourrait atteindre 4,5 M$. Les coûts estimés sont de 9,5 M$. Le dépôt du dossier se fera après l’ouverture des soumissions et les semaines suivantes la ville saura si elle pourra commencer ou non les travaux.

« On pense que la construction pourrait débuter en avril 2020. Notre architecte nous disait que c’est une construction de 10 à 12 mois. Lorsque la construction va être terminée, il restera le volet de l’aménagement extérieur et intérieur, le mobilier, déménager, etc. À l’heure où l’on se parle, c’est une ouverture vers fin printemps 2021 », si tout se déroule bien au niveau du financement, ajoute le directeur général de la ville, Claude Poulin.

Urgence d’une nouvelle caserne

Le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Georges a mentionné qu’il était impératif de construire un nouveau bâtiment en partie par le manque d’espaces de travail, mais surtout que les installations actuelles ne sont plus conformes aux normes de santé et sécurité au travail en particulier en matière de décontamination.

Le choix du lieu

C’est en 2018 que neuf sites ont été analysés sur la base de 14 critères dont : la situation géographique, l’accès routier, la superficie et la configuration du terrain, le voisinage, les coûts, le temps de réponse vs le schéma de couverture et l’accès aux pompiers.

Le site du boulevard Lacroix est le plus stratégique selon cette étude en grande partie par sa localisation au centre de la ville.

« La localisation actuelle, quand on sort du garage, les risques d’accident sont très élevés avec de plus en plus de trafic. C’est toujours un risque pour les camions pour rentrer et sortir. Il faut toujours qu’ils coupent la circulation », ajoute le maire de Saint-Georges concernant la caserne sur la 118e Rue.

Une architecture qui respecte les lieux

La Ville assure que l’architecture a été pensée pour que le bâtiment s’intègre bien à son milieu. D’ailleurs, les arbres présents devraient rester.

Les nouveaux locaux permettront aussi de servir de :

Centre de formation et d’entraînement;

Centre de services de l’École nationale des pompiers du Québec;

Centre de coordination de mesures d’urgence;

Centre de coordination du schéma de couverture de risques de la MRC Beauce-Sartigan;

Centre d’entraide intermunicipal.

« On aurait une caserne à six portes avant et deux portes de côté, qui en plus de nous donner plus d’espace pour nos véhicules permettront de conserver une porte de garage dédié exclusivement aux matériels contaminés. On aura des aires séparées au niveau de la caserne soit des salles de lavage, salles de séchage, un atelier de travail, une salle décompresseur, un vestiaire, une mezzanine, et bien entendu des douches pour les pompiers contaminés. Au deuxième étage, on aura ce qu’on appelle des aires de vie qui n’existent pas actuellement soit une cuisine, un dortoir, des toilettes et douches en quantité suffisante et même un petit gymnase pour garder nos pompiers en forme. On aura également une salle de mesure d’urgence et une salle aménagée qui servira de lieu d’hébergement temporaire pour une vingtaine de personnes au besoin pour les évènements particuliers », énumère M. Veilleux, directeur du Service de sécurité incendie de Ville de Saint-Georges.

Au niveau administratif, il y aura des bureaux, des salles de réunion et des salles de formation.

Le Service de sécurité incendie de Ville de Saint-Georges est le 2e en importance dans la région de Chaudière-Appalaches tout de suite après la ville de Lévis. Il compte 2 préventionnistes et 2 officiers à temps plein ainsi que 8 officiers et 34 pompiers à temps partiel.