La Ville de Saint-Georges remporte le prix Reconnaissance en embellissement remarquable

Dans le cadre de son gala Reconnaissance, la Corporation des Fleurons du Québec a honoré la Ville de Saint-Georges, le jeudi 21 novembre, en lui décernant le prix Reconnaissance en embellissement remarquable pour son projet Réaménagement de la promenade Redmond, dans la catégorie 5 000 habitants et plus.

C'est devant plus de 240 élus et représentants municipaux que l'organisme a ainsi procédé au dévoilement officiel des résultats de la classification 2019, qui a eu lieu à l’hôtel Best Western Universel de Drummondville.

Un centre-ville qui retrouve ses lettres de noblesse

Le projet comprend la réfection du mur de soutènement aux abords de la rivière Chaudière et le réaménagement de la promenade Redmond. Ces travaux ont permis d’unifier visuellement ces secteurs qu’un pont scindait. Le réaménagement et l’embellissement effectués au centre-ville de Saint-Georges lui ont redonné ses lettres de noblesse et toute sa beauté.

Ce projet phare de la Ville de Saint-Georges a su retenir la faveur d’un comité d’experts horticoles pour remporter 1 500 $ en végétaux offerts par Déco-Style.

La Corporation des Fleurons tient à féliciter chaleureusement Saint-Georges pour cette réussite remarquable et lui souhaite bon succès dans ses futurs projets horticoles.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.