La MRC de la Nouvelle-Beauce adopte la Déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité

Les élus de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont adopté la Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité lors de la séance du 27 novembre dernier. Elle déclare que les représentants adhèrent aux valeurs d’égalité, de respect de la diversité, d’ouverture et d’inclusion.

Ce geste symbolique et politique témoigne que la MRC de La Nouvelle-Beauce reconnaît que les personnes sont égales, sans distinction, exclusion ou préférence ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre.

« Pour nous, c’est un principe évident, mais nous savons qu’il arrive encore des incidents déplorables dans la communauté. On s’engage donc publiquement à porter ces valeurs dans l’exercice de nos pouvoirs et de nos responsabilités et nous nous positionnons contre les gestes de discrimination », a indiqué monsieur Gaétan Vachon, préfet de la MRC.

Le milieu municipal se considère comme le palier de gouvernance le plus près des citoyens et des citoyennes et qu’il doit agir de façon exemplaire. L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence et l’acceptation de la diversité sous toutes ses formes sont des principes qui doivent être portés par l’ensemble de la société et auxquels la MRC de La Nouvelle-Beauce adhère sans réserve.