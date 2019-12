Beauceville diminue son budget et abaisse sa taxe foncière

Les résidents de Beauceville profiteront en 2020 d'une baisse de la taxe foncière résidentielle, commerciale et industrielle alors que le conseil municipal a adopté hier soir un budget légèrement moindre que celui de l'an dernier.

« Nous avons réussi à sortir des lapins du chapeau et c'est de bon augure pour les prochaines années. C'est un budget très serré et disons qu'il n'y a pas trop de luxe », a commenté le maire François Veilleux qui était fier d'offrir à ses concitoyens et aux commerçants de la municipalité un peu de baume sur leurs plaies avec l'année horrible qu'a connu la municipalité suite aux inondations d'avril.

Bien que l'écart ne soit que de 60 297$, l'administration a tout de même abaissé son budget, qui était de 11 013 893$ l'an dernier, à 10 953 596$ pour 2020. La richesse foncière des immeubles imposables a augmenté de 3,7% pour atteindre 18 792 100$, cependant que la Ville a encaissé un perte nette évaluée à 100 000$ pour la quarantaine de maisons démolies ou en voie de l'être en raison de la débâcle.

Les trois catégories de taxes foncière sont en baisse. En résidentiel urbain, le taux tombe à 1,1974$ du 100$ d'évaluation, soit 2.16% de moins que l'an dernier. Pour le rural, le taux atteint 1.1057$, soit une baisse de 1,35%. Pour les commerces, ils paieront 0.71% moins que l'an dernier en urbain et 0.45% en rural. Les industries et les entreprises agricoles obtiennent aussi un écart, soit 3,90¢ plus bas au 100$ d'évaluation en urbain et 3.23¢ en rural.

Ainsi, pour une résidence évaluée 152 500$, l'augmentation du compte de taxes ne sera que de 9$ (0.4%) en zone urbaine et seulement 5$ (0.2%) pour le milieu rural. En comparaison, l'an dernier les hausses étaient de 49$ (urbain) et 52$ (rural).

Seule la taxe sur les terrains vagues desservies connaît une hausse de 2% pour inciter les propriétaires « à faire quelque chose avec », de signaler le maire Veilleux.

Les taxes résidentielles représentent 67% des revenus de la Ville de Beauceville ce qui devraient générer dans les coffres un somme de 4 511 963$. Toutes les taxes réunies comptent pour 84% du financement de la municipalité.

Dépenses et revitalisation

La voirie et les transport accaparent 20,7% des dépenses du budget (2 268 840$) suivi du remboursement de la dette (19,7% pour 2 159 572$), de l'hygiène du milieu (1 859 313$) et des loisirs et de la culture (1 422 502$ pour 13%).

Au chapitre des nouveaux travaux prévus en 2020, on note le mur de protection de la piste cyclable, près de la 125e rue (600 000$ au lieu du million d'origine), la réfection du mur de soutènement de la 9e avenue, près du pont (600 000$), le prolongement des services pour le développement de la 33e rue (525 000$), l'affiche en bordure de l'Autoroute 73 (300 000$), le stationnement et la traverse de la piste cyclable aux Rapides-du-Diable (200 000$) ainsi que l'acquisition d'un terrain pour l'agrandissement du Parc industriel (120 000$).

Notons que le conseil a prévu un fonds de roulement de près de 400 000$ pour la première étape de mise en oeuvre de son plan de revitalisation du centre-ville qui sera dévoilé publiquement lundi prochain, 16 décembre. Le tout se passe à l'auditorium de la Polyvalente Saint-François à compter de 19 h.

Lors de la séance d'hier soir, les élus en ont profité pour procéder à la nomination de la trésorière municipale, Mélanie Quirion, qui devient directrice générale adjointe. De même, Benoit Dansereau assumera l'intérim à la direction de l'urbanisme, en remplacement de Richard Longchamps qui est en arrêt de travail.

Du forage

Le maire Veilleux a aussi annoncé que le forage pour l'installation des estacades sur la rivière Chaudière allait finalement commencer avec une journée de retard, soit le 10 décembre. Toutefois, les ancrages n'ont pas été commandés et les câbles synthétiques pourraient arriver d'ici quelques jours.