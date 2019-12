Un nouvel hôtel-de-ville au centre-ville revitalisé de Beauceville

Voir la galerie de photos

Le plan de revitalisation du centre-ville de Beauceville, qui sera présenté publiquement ce soir aux résidents de l'endroit, comportera un tout nouvel édifice municipal qui sera érigé sur la 9e avenue où se trouvent présentement les installations du Centre électrique de Beauce, le commerce directement voisin de la Quincaillerie Beauceville

C'est du moins ce qui ressort des informations obtenues par EnBeauce.com alors que le public est convoqué ce soir, 16 décembre, à l'auditorium de la Polyvalente Saint-François, à compter de 19 h, pour prendre connaissance de ce projet que les membres du conseil ont bien hâte de dévoiler depuis quelques semaines déjà.

EnBeauce.com a appris que le principal secteur visé par cette revitalisation serait un quadrilatère formé du boulevard Renault et de la 9e avenue, entre le pont et la 107e rue. Un tout nouvel hôtel de ville y serait construit et serait la pièce maîtresse de la refonte de ce secteur durement touché par les inondations du printemps dernier.

Un immense parc occuperait l'espace devant l'édifice municipal entre la 9e avenue et le boulevard Renault. Il serait notamment conçu avec des monticules et des installations pour absorber les eaux et servir de tampon aux glaces qui envahissement traditionnellement le secteur.

La démolition des bâtiments à cet endroit est déjà entamée puisque le petit restaurant, longtemps opéré par Julien Roy, est déjà disparu. Tous les autres édifices seront rasés, à l'exception de deux, dont la maison historique Angers, présentement occupée par par l'organisme CALACS.

Le boulevard Renault serait aussi amputé d'une voie en direction Sud (vers Notre-Dame-des-Pins) afin d'utiliser l'espace pour créer une large bande naturelle en monticules pour repousser les blocs de glace, en place et lieu des traditionnelles clôtures de métal incapables de résister à l'impact de ces mastodontes.

Rien n'est toutefois acquis à cet égard car la Ville de Beauceville devra obtenir l'autorisation du ministère des Transports du Québec, gestionnaire de cette voie publique, qui est officiellement la route 173.

Par ailleurs, le stationnement latéral à Place Beauceville serait carrément surélevé par rapport au niveau du boulevard, Il comporterait à une extrémité des kiosques du type marché public qui serviraient à l'année longue.

Rappelons que lors de l'adoption du budget 2020 la semaine dernière, le conseil a prévu un fonds de roulement de près de 400 000$ pour la première étape de mise en oeuvre du plan de revitalisation du centre-ville. Avis aux intéressés, rendez-vous à l'auditorium de la Polyvalente Saint-François à compter de 19 h.