Le compte de taxes augmentera de 3,64% en secteur desservi

Le compte de taxes des propriétaires résidentiels de Saint-Joseph-de-Beauce augmentera de 3,64%, s'ils se trouvent en secteur desservi, et de 4,69% en zone non desservi. C'est ce qui ressort du budget 2020 adopté hier soir par les élus du conseil municipal joselois.

En dollars, cela représente une hausse moyenne de 89,09 $, dans le premier cas, et de 88,75 $ dans le second, montants basés sur l'évaluation moyenne d'une résidence de 154 000 $. Cette hausse est en partie attribuable aux diverses dettes engendrées par la mise à niveau des infrastructures de la localité.

« Si on avait pas eu l'impact des inondations, qui est moindre qu'ailleurs [en Beauce] mais qu'on a quand même, nous aurions augmenté notre taux de taxation de 0.45$. Alors, l'administration de la Ville est sous contrôle total. On implante des programmes d'efficacité partout, on a restructuré notre organigramme de façon importante et on est à la recherche de nouvelles manières de rendre des services qui soient plus efficaces », de signaler le maire Pierre Gilbert lors de la présentation des prévisions financières aux représentants des médias.

Le budget 2020 est 7,09% plus élevé que l'an dernier, passant de 9 082 000 $ à 9 726 000 $. Les taxes généreront à elles seules 6 618 200 $, soit 6,18% de plus qu'en 2019.

Au chapitre des dépenses, la Ville devra verser 20% de plus en frais de financement pour une somme de 528 000 $ alors qu'elle augmente aussi ses dépenses au chapitre des transports avec un montant 1 645 400$ pour le pavage des rues (principalement les rangs L'Assomption-Nord et de la Grande-Montagne) advenant un aide financière gouvernementale de 50%. Le programme de réparation des fissures, qui permet de prolonger la vie des infrastructures de dix ans aux dires du premier magistrat, sera aussi maintenu.

Pour le plan triennal d'immobilisations, c'est plus de 10 M$ qui est projeté au programme 2020. De ce nombre, 5 250 000 $ seront investis pour la réfection des rues, presqu'entièrement pour la rue Lambert avec un montant de 5 M$. Dans ce dernier cas, cela est conditionnel à l'obtention d'une subvention de près de 3 200 000 $.

Quant au remplacement des véhicules, quelque 300 000 $ seront dépensés pour un nouveau camion incendie dédié au transport des pinces de désincarcération.

La construction de la piste cyclable du secteur Nord vers Vallée-Jonction sera complétée. Pour le tronçon Sud vers Beauceville, les travaux pourront être amorcés si Québec accepte de subventionner cette partie du projet. À noter que dans ce dernier cas, c'est la MRC Robert-Cliche qui est maître d'oeuvre.

Par ailleurs, le conseil a établi une réserve de 40 000 $ pour la préparation cette année des plans et devis du Centre sportif dont la construction devrait débuter en 2021. Il s'agira d'une investissement de 9,8M$, dont 6,7 M$ proviendront du gouvernement québécois.

À noter que Saint-Joseph aura un manque à gagner de 40 000$ à la suite de la démolition des maisons affectées par l'inondation d'avril dernier alors que 15 permis à cet effet ont été émis jusqu'ici par le Service d'urbanisme de la municipalité. On s'attend à ce que le nombre total de bâtiments qui disparaîtront sera de 20.

Le directeur général de la Ville, Alain Landry, qui a présenté les projections financières en compagnie du maire, a fait savoir que l'administration allait utiliser une bonne partie de ces terrains vacants, qui deviennent propriété municipale, pour en faire des espaces de stationnement, une denrée rare au centre-ville de Saint-Joseph. Les autres terrains seront tout simplement laissés comme espaces verts gazonnés.