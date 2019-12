967 kilos de denrées récoltés par la Ville de St-Georges pour Moisson Beauce

Les employés de la Ville de Saint-Georges ont récolté en deux semaines un total de 967 kilos de denrées pour l’organisme Moisson Beauce vendredi dernier. Cette collecte a permis d’amasser 850 kg de nourriture et 117,5 kg de produits pour l’hygiène corporelle notamment. La valeur des dons est estimée à 3366 $.

Afin de motiver les employés à donner généreusement, six équipes ont été formées pour une compétition amicale qui déterminerait qui recueillerait le plus de denrées. Le grand gagnant est le Service des finances et de la Cour municipale.

« Nous sommes convaincus que tous les dons font la différence et c’est pourquoi nous répétons avec joie notre aide auprès d’un organisme du milieu. Il peut tous nous arriver de connaître des moments plus difficiles. Toutefois, Moisson Beauce est là pour répondre à ceux qui ont besoin d’un coup de pouce afin de passer à travers ces heures plus sombres. Nous sommes également conscients que les personnes que nous aidons aujourd’hui seront peut-être celles qui nous prêteront main-forte demain » de souligner les employés.

Le maire de Ville de Saint-Georges Claude Morin tient à féliciter tous les employés qui ont participé à cette cueillette. « Le conseil et moi-même sommes fiers de l’élan de générosité des employés de la Ville. Ces denrées permettront à des familles et des personnes de notre milieu de vivre plus dignement et plus sereinement lors de cette période des fêtes. La solidarité beauceronne est toujours bien vivante dans le cœur de nos citoyens et nous pouvons nous en réjouir », de souligner M. Morin.