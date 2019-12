La taxe foncière à Saint-Victor diminue de 2 cents en 2020

La Municipalité de Saint-Victor a adopté ce lundi son budget pour l’année 2020 d’une valeur totale de 4 698 533 $. Certaines taxes ont diminué ou ont été gelées pour la prochaine année.

La taxe foncière générale passera de 0,961 7 $ à 0,941 6 $ du 100 $ d’évaluation. En comparaison à 2019, cela représente une baisse de 2 cents. Cette décision a été prise afin de contrer l’impact du nouveau rôle d’évaluation qui aura cours en 2020. Le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc, a ainsi précisé : « Comme élus, on n’a aucun contrôle sur le rôle d’évaluation — il est en hausse et ça témoigne de la désirabilité envers notre municipalité. Ce qu’on peut faire, et que l’on fait, c’est de réduire le taux de taxe foncière, pour qu’en bonne partie, nos comptes de taxes restent stables. On a fait la même chose lors du dernier rôle en 2017 ».

La taxe de matières résiduelles résidentielle sera réduite de 20 $, passant de 190 $ à 170 $. Le maire Bolduc rappelle « qu’au début des années 2000, la taxe de vidanges était à 180 $ — avec l’inflation, ça représenterait 250 $ en argent d’aujourd’hui. Étant à 190 $ à notre arrivée au conseil, et malgré qu’on l’ait toujours gelée, on peut maintenant la réduire à 170 $, grâce à la fin du prêt du camion à déchets contracté autrefois et par les économies générées avec le recours au privé pour la collecte des déchets et du recyclage. Beaucoup d’efforts ont été faits, et on est contents d’en voir le résultat direct sur nos comptes de taxes ».

Les taxes du mètre linéaire et d’assainissement ont été à nouveau gelées comme par les années récentes. Saint-Victor doit investir de gros montants dans la mise à niveau des infrastructures en eau potable, notamment la réfection de canalisations sous les rues du secteur village. Pour cette raison, la taxe d’eau résidentielle passera de 330 $ à 345 $ et la même proportion sera appliquée pour le commercial et l’industriel, ainsi qu’une révision des tarifs pour les fermes connectées au réseau d’aqueduc.

Certains frais ne sont pas sous la responsabilité de la municipalité et ont subi des variations. La contribution à la Sûreté du Québec est en hausse de 0,000 7 $ du 100 $ d’évaluation, la quote-part de la MRC Robert-Cliche en baisse de 0,011 8 $, ainsi que la taxe de fosse septique en vigueur dans toute la MRC en baisse de 16,61 $, passant de 168 $ à 151,39 $.

Gestion de la dette

Saint-Victor souligne qu’avec un endettement total net à long terme de 1 396 $ par unité d’évaluation, elle figure parmi les municipalités comparables les moins endettées au Québec. Ce montant passe à 3 557 $ pour les municipalités de sa classe de population.

« Pour notre conseil, il n’y a pas de secret, il faut investir pour l’avenir en évitant de l’hypothéquer, prendre les subventions disponibles et payer “cash” autant que possible, c’est profitable pour nous tous, citoyens contribuables », a conclu le maire Bolduc.

