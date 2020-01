Le maire François Veilleux coupe les communications

Le maire de Beauceville, François Veilleux, n'accordera plus d'entrevues sur l'installation des estacades sur la rivière Chaudière qui s'est effectuée dans la controverse.

C'est du moins le sens d'un courriel laconique envoyé aux médias aujourd'hui par le directeur des communications, Paul Morin, « Je vous informe que M. le maire François Veilleux n’accordera plus d’entrevue à compter de maintenant concernant le dossier des estacades Lorsqu’il y aura du nouveau dans ce dossier, M. Veilleux rendra le tout public », peut-on lire dans le message.

Rappelons que la veille de Noël, l'installation d'une estacade, en amont des Rapides-du-Diable, a été effectuée par les employés des travaux publics de la Ville de Beauceville, avec en tête le maire François Veilleux. Le tout s'est fait sans l'autorisation du responsable scientifique et chargé de projet par la Sécurité publique, Brian Morse, qui aurait refusé de donner suite à la mise en place du dispositif compte tenu des conditions du site, principalement le couvert de glace sur la rivière.

La mise en place de cet équipement a pour but d'atténuer les effets d'une inondation par rétention de la glace dans un secteur donné. Depuis l'annonce de la pose de ses estacades en octobre dernier, le projet est devenu une véritable saga administrative entre les responsables gouvernementaux impliqués et l'administration municipale impliquant de nombreux délais dans les autorisations requises et la livraison des équipements.

De même, la municipalité voisine de Notre-Dame-des-Pins s'est opposée au projet par voie de résolution en novembre dernier par crainte de répercussions sur le territoire de la municipalité le printemps prochain, comme la formation d'un embâcle. Des craintes réitérées par le mairesse Lyne Bourque en entrevue samedi dernier à la radio de Radio-Canada maintenant que le dispositif est en place.

Il apparaît que l'entêtement du maire à poursuivre sans l'accord de M. Morse a créé beaucoup de remous et provoqué ce silence radio.

Quant à elle, l'estacade du côté Nord (en aval des rapides) n'a pas été déployée et le chargé de projet, Brian Morse, n'a pas répondu à notre courriel concernant cette installation.