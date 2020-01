Avenue Lambert Sud et Route 108: Beauceville demande au MTQ d'examiner la situation

La Ville de Beauceville vient de demander au ministère des Transport du Québec d'étudier la situation qui prévaut à l'intersection de l'avenue Lambert Sud et de la Route 108 afin que le virage à gauche puisse se faire de manière plus sécuritaire.

La demande, qui a été adoptée par résolution en séance du conseil municipal le 13 janvier, a aussi pour but de trouver des solutions pour décongestionner les artères du secteur alors que le nombre d'utilisateurs de l'avenue Lambert en provenance du Sud (Notre-Dame-des-Pins) est en forte hausse.

Qui plus est, l'ouverture récente du restaurant Valentine a ajouté au trafic alors que l'aire de stationnement a été modifiée. Enfin, la Polyvalente Saint-François est en plein coeur de l'endroit si bien que le déplacement de véhicules, notamment les autobus de transport scolaire, est assez intense lors de la rentrée et de la sortie des classes.

Il est passablement difficile et potentiellement dangereux pour un automobiliste qui arrive par l'avenue Lambert d'effectuer un virage à gauche vers la Route 108 en direction de Saint-Victor. De plus, comme la voie est simple à cet endroit, les véhicules qui se trouvent derrière le conducteur en attente de tourner sont complètement bloqués tant et aussi longtemps que celui-ci n'a pu compléter la manoeuvre. La file d'attente peut parfois être très longue.

Parmi les solutions possibles, l'élargissement à deux voies de l'avenue Lambert sur une certaine distance pour permettre de créer un espace pour les conducteurs qui veulent virer à droite. Une reconfiguration de l'intersection pourrait être également envisagée.

Projets retenus

L'administration municipale vient de retenir plusieurs projets qui totalisent 393 500$ financés à partir du fonds de roulement.

Pour le service des incendies, 42 000$ seront consacrés à l'achat d'équipement de sauvetage nautique de même que de gyrophares et sirènes pour le véhicule d'urgence, le tout conditionnel toutefois à l'obtention d'une subvention.

Une somme de 124 000$ sera dégrevée en travaux publics, notamment pour le renouvellement de la flotte de véhicules, la réhabilitation de l'entrepôt de la Route Fraser et la réparation de toitures de certains bâtiments municipaux.

Pour l'hygiène du milieu, l'achat d'un vacuum sur remorque demandera des déboursés de 80 000$ sur les 141 500$ consacrés au secteur. En urbanisme, une tranche de 60 000$ sera versée au plan de revitalisation du centre-ville.