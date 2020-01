Beauceville accueillera deux cadets policiers cet été

Deux cadets policiers de la Sûreté du Québec patrouilleront le territoire de la Ville de Beauceville à compter de mai prochain, a fait savoir le maire François Veilleux au cours d'un entretien.

L'offre a été faite par le corps de police et M. Veilleux a sauté sur l'occasion pour s'en prévaloir. Les apprentis seront en place avec tout ce qu'il faut pour accomplir leurs tâches et effectuer leur ronde (véhicule, vélos, etc.).

L'entente a été signée la semaine dernière et comprendra aussi la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qui est moitié-moitié dans le projet (coûts et répartition de l'horaire) avec sa voisine.

Pour l'instant, le maire Veilleux ne connaît pas encore l'identité des deux étudiants de l'Institut de police de Nicolet qui seront désignés pour venir en Beauce.

Outre la patrouille, les cadets donneront des formations dans les camps de jour, « ce que je trouve très intéressant » de signaler le premier magistrat qui estime que le tout aura des retombées positives sur Beauceville en matière de sécurité. Les cadets policiers seront en poste entre trois à quatre mois.