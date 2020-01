Saint-Georges a autorisé des travaux de 81,1 M$ en 2019

La Ville de Saint-Georges a annoncé qu’en 2019, 1851 permis de construction et rénovation ont été délivrés pour une valeur totale de 81 118 010 $. Ces projets permettront l’ajout de 203 unités de logement sur le territoire.

En 2018, le service d’urbanisme a autorisé des permis pour une valeur de 93,4 M$ soit 12,3 M$ de plus qu’en 2019. Cette différence s’explique principalement par l’autorisation du projet de réfection du mur de soutènement dont la valeur était de 19,3 M$.

On note une hausse des investissements de 4,5 M$ au niveau commercial et de 3,2 M$ pour la construction de bâtiments multifamiliaux. Toutefois, des baisses de 10,3 M$ ont été observées au niveau institutionnel et 8,7 M$ dans le secteur industriel.

Projets

La construction du nouveau poste de la Sûreté du Québec est l’un des plus importants pour une valeur de 8,6 M$. Le concessionnaire Nissan procède à la construction d’un nouveau garage sur le boulevard Lacroix pour une valeur de 6 M$ ; le Cégep Beauce-Appalaches a obtenu un permis pour l’agrandissement de ses locaux au coût de 2,4 M$ ; le Club de golf de Saint-Georges investit 2,2 M$ afin de rénover et agrandir son pavillon de services alors qu’une somme de 1,8 M$ a été nécessaire pour la construction du bâtiment dans lequel on retrouvera la succursale de la Banque Nationale sur la 1re avenue.

Décembre 2019

Le service d’urbanisme a autorisé 40 permis de construction et rénovation au cours du dernier mois de l’année 2019. Les travaux autorisés sont estimés à 1,9 M$.