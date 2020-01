Une nouvelle adjointe stratégique à la relance économique pour la MRC des Etchemins

Le conseil de la MRC des Etchemins a nommé Zoé Couture pour l’assister dans le déploiement de la troisième phase de son plan de relance.

Le mandat de la nouvelle adjointe stratégique à la relance économique de la MRC des Etchemins consiste à l’identification et à l’élaboration de projets novateurs dans les secteurs du récréotourisme, de la foresterie et de l’acériculture. Mme Couture mettra en place et annimera les trois tables de travail composées de maires, de spécialistes et de représentants du monde des affaires correspondant à chacun des secteurs de développement identifiés.

Après avoir œuvré en communication et avoir dirigé des cabinets politiques, Zoé Couture est prête pour un nouveau défi qui saura mettre à profit ses qualités de leader, ses connaissances du monde municipal et sa capacité à planifier et à développer.

«Nous sommes ravis qu’une personne de cette stature choisisse de s’investir dans le développement des Etchemins. Nous l’accueillons avec enthousiasme.» a souligné le préfet de la MRC des Etchemins M. Richard Couët. Mme Couture, qui est entrée en poste le 6 janvier dernier, relève de la directrice générale Mme Dominique Vien.