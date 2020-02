Saint-Benoît-Labre offre une panoplie d'activités pour la semaine de relâche

Du 2 au 6 mars, ce sera la semaine de relâche et la Municipalité de Saint-Benoît-Labre organise une panoplie d’activités pour les enfants.

Lundi 2 mars :

À 10 h 15, les jeunes patineurs et leur famille sont invités à un patinage thématique « musique de film ». L’activité gratuite aura lieu au 58, rue de la Fabrique.

À 13 h, rendez-vous à la salle municipale (216, route 271), pour le visionnement d’un film jeunesse (Abominable). Pop-corn et fous rires inclus !

Mardi 3 mars :

Les jeunes de toute la MRC sont invités à une sortie de ski au Mont-Orignal. Un autobus passera prendre les participants aux points suivants : Complexe Matra de Saint-Martin, Centre multifonctionnel de Saint-Honoré, Centre sportif de La Guadeloupe, Centre des loisirs de Saint-Éphrem, bureau municipal de Saint-Benoît et arrêtera finalement à Saint-Georges.Le coût pour le billet de ski et le transport est de 45 $ pour les 9-13 ans et de 50 $ pour les 14-21 ans.L’activité s’adresse aux jeunes de 9 à 21 ans. Les jeunes inscrits doivent être autonomes et responsables, car ils sont libres de circuler sur le site sans supervision d’un adulte.

Ceux qui désirent louer de l’équipement pourront le faire à leur arrivée sur le site du Mont-Orignal. Des coffres seront disponibles dans l’autobus pour ceux qui désirent emporter leur propre équipement.

Mercredi 4 mars :

Le 4 mars à 10 h 30 au gymnase de l’école primaire sera offert le spectacle jeunesse « Qui va là ? » présenté par les musiciennes Liette Remon et Mélanie Demers. Ce spectacle est présenté gratuitement dans le cadre du 35e anniversaire de la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre, grâce à la contribution financière de l’entente de développement culturel.

Les activités ne sont pas réservées qu’à la population de Saint-Benoît. Les enfants provenant de partout sont les bienvenus.