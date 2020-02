Une fin de semaine familiale au Rendez-vous d'hiver

Dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce auto Ford Lincoln, la fin de semaine du 28 février réserve de nouvelles activités pour toute la famille.

Le vendredi 28 février, c’est le rendez-vous « Tire-toi une bûche » dès 18 h au Gîte de la Maison d’Élyse (218 av. Lambert, Beauceville,). C’est une soirée musicale extérieure avec des bouchées sucrées préparées par les Fermières de Beauceville, le bar « Coureur des bois » et des breuvages chauds offerts par Entretien en bâtiment FG.

Le samedi 29 février, à 9 h 30 c’est le rendez-vous « vert » organisé en collaboration avec la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville. Vous pourrez confectionner un mini jardin de fines herbes, au centre des loisirs. Inscription au 418-774-9137 poste 2004. Ensuite, à 13 h, c’est le rendez-vous « Drag motoneige » au club de motoneige de Beauceville (550 rang Plée, Beauceville). Dès 15 h, c’est le rendez-vous « l’Escale plein air et détente » pour les ados de 12 à 17 ans à la Cache du golf. Cette activité, organisée en collaboration avec la maison des jeunes MRC Robert-Cliche, offre aux jeunes une randonnée, un souper, un stand Henné, dégustation de thé, massage, chansonnier et bien plus.

Le 1er mars, ce sera un après-midi cirque à l’école de Léry de 13 h à 15 h avec des jeux gonflables, des ateliers d’initiation au cirque, pop-corn, tours de poney et spectacle d’amuseurs publics.