Modifications au renouvellement des médailles pour vos chiens et chats

En raison du coronavirus, Ville de Saint-Georges ne procédera plus à la vente de médailles pour votre animal (chat et chien) tant à la réception qu’au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de Saint-Georges. Il ne sera pas possible non plus de le faire à la SPA Beauce-Etchemin à Beauceville, puisque les bureaux de l’organisme sont temporairement fermés.

Si vous n’avez toujours pas renouvelé la licence de votre animal, il est toutefois de votre responsabilité de le faire par AccèsD ou par carte de crédit via le site Web de la SPA Beauce-Etchemin avant la date limite, soit le 31 mars.

Si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser l’une ou l’autre de ces alternatives, communiquez avec la SPA Beauce-Etchemin au 418 774-8803 afin déterminer le moyen que vous pourrez prendre pour acquitter la somme.

Par ailleurs, si vous êtes un nouveau propriétaire de chat ou chien, vous êtes invité à contacter la SPA Beauce-Etchemin afin de donner des informations sur votre animal. Lorsque la situation sera revenue à la normale, un employé de l’organisme communiquera avec vous.

Précisons que la SPA Beauce-Etchemin répondra seulement pour les urgences.