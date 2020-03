La collecte des matières résiduelles et la récupération sont maintenues dans Beauce-Sud

La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) maintient jusqu'à maintenant les différents services de gestion des matières résiduelles et de la récupération,

Cependant, en raison du contexte actuel, l'organisme précise que le ramassage des matières résiduelles et de la récupération pourrait être effectué beaucoup plus tôt ou plus tard qu'à l'habitude, cependant que le travail sera exécuté au cours de la journée prévue au calendrier du secteur.

La RICBS recommande aux résidents de mettre les bacs au chemin la veille de la journée habituelle de collecte et d’attendre que le ramassage ait été effectué avant de le retirer. De même, il faut éviter de mettre des sacs supplémentaires à côté des bacs.

Il est important de mentionner que les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés doivent être déposés dans le bac de déchets et non dans le bac bleu.

Écocentre

Jusqu’à maintenant, l’écocentre de la RICBS demeure ouvert. Cependant, la RICBS demande aux citoyens de se conformer à la directive de limitation des sorties et de reporter à plus tard les déplacements à l’écocentre à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Si une visite est nécessaire, la Régie demande aux citoyens de maintenir une distance minimale de 2 mètres entre chaque personne. Ces directives pourront évoluer et être mises à jour au cours des prochains jours.

Le service de récupération des encombrants ménagers poursuit ses opérations pour le moment.

Afin de préserver la capacité de maintenir les différents services de gestion des matières résiduelles, la RICBS prend les mesures nécessaires afin de protéger la santé de ses employés. Le télétravail est privilégié, les horaires sont adaptés et les recommandations des autorités de la santé publique sont appliquées.

Il n’y aura aucun accès, sans rendez-vous préautorisé, dans les bureaux administratifs. Toute question ou demande d'information, les communications peuvent se faire par téléphone ou par courriel.