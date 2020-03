L'écocentre du RICBS fermé jusqu'au 13 avril

À la suite des annonces faites hier par le premier ministre François Legault, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) doit fermer son écocentre et cesser le service de ramassage des encombrants ménagers et ce, jusqu'au 13 avril.

En raison du contexte actuel, l'organisme précise aussi que le ramassage des matières résiduelles et de la récupération, qui est maintenu, pourrait être effectué beaucoup plus tôt ou plus tard qu'à l'habitude, cependant que le travail sera exécuté au cours de la journée prévue au calendrier du secteur.

La RICBS recommande aux résidents de mettre les bacs au chemin la veille de la journée habituelle de collecte et d’attendre que le ramassage ait été effectué avant de le retirer. De même, il faut éviter de mettre des sacs supplémentaires à côté des bacs.

Il est important de mentionner que les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés doivent être déposés dans le bac de déchets et non dans le bac bleu.