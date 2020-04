La MRC des Etchemins veut un contrôle de l'accès au territoire

Le conseil de la MRC des Etchemins s’est rassemblé le 8 avril en séance régulière. Les élus ont adopté à l’unanimité une résolution demandant aux autorités de santé publique d’envisager de contrôler l’accès au territoire des Etchemins afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Notons, que la MRC et celle de L’Islet sont les deux seules dans Chaudière-Appalaches qui n’ont toujours aucun cas confirmé.

« Dans les derniers jours, plusieurs citoyens et gens d’affaires nous ont manifesté leurs inquiétudes en lien avec la pandémie. Il est primordial d’être proactifs et d’agir en prévention afin de protéger l’ensemble de notre population et particulièrement les clientèles à risque de développer des complications si elles contractaient le virus », a mentionné le préfet de la MRC, monsieur Richard Couët.

Hier, le préfet devait contacter les députés provinciaux locaux au nom du conseil de la MRC, afin de s’assurer que le gouvernement soit rapidement sensibilisé à l’importance de la mise en place de cette mesure dans Les Etchemins.

La MRC des Etchemins continuera de surveiller l’évolution de la situation de près et d’informer ses citoyens. Les citoyens sont invités à consulter les mises à jour émises par la MRC à l’adresse suivante : www.mrcetchemins.qc.ca/actualites/.