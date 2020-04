L'Aide d'urgence aux PME disponible dans la MRC des Etchemins

Les entreprises du territoire de la MRC des Etchemins, dont les activités sont affectées par la COVID-19, peuvent dès maintenant déposer une demande de soutien au programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises. La MRC est mandataire d’une enveloppe de 415 000 $ pour soutenir ses gens d’affaires grâce à un prêt ou une garantie de prêt.

« Dans les derniers jours, nous avons créé un comité d’analyse des demandes afin que les sommes gouvernementales soient accordées rapidement et efficacement. Ainsi, toute entreprise se trouvant dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses opérations en raison des impacts de la pandémie mondiale est invitée à déposer dès maintenant une demande au programme », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins, M. Richard Couët.

Un prêt ou une garantie de prêt allant jusqu’à 50 000 $

Ce soutien s’adresse principalement à la petite entreprise du village qui n’a pas accès à un autre soutien gouvernemental déployé dans le cadre de la COVID-19. Ces entreprises seront priorisées lors de l’analyse des dossiers. Ces PME etcheminoises pourront bénéficier d’une aide financière sous forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 50 000 $.

Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises d’économie sociale, incluant les coopératives et les organismes sans but lucratif réalisant des activités commerciales, sont admissibles au programme si elles sont touchées par un manque de liquidité causé par :

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens ou services) ou des marchandises ;

un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services).

Les entreprises intéressées par le programme devront notamment décrire les impacts de la pandémie sur leurs opérations et démontrer le lien de cause à effet de même que de décliner les coûts nécessaires au maintien, à la consolidation ou à la relance de leurs activités.

Le formulaire du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises ainsi que les critères d’admissibilité sont disponibles dans la section Développement économique du site web de la MRC des Etchemins.

Les entreprises désirant bénéficier d’un accompagnement technique sont invitées à contacter Claude Bissonnette, conseiller en développement économique à la MRC des Etchemins, par téléphone au (418) 625-9000 poste 2264 ou par courriel à [email protected]