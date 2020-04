La Véloroute de la Chaudière ouvre le 15 mai

La Véloroute de la Chaudière qui a été complétée l’été dernier ouvrira pour la saison 2020 le 15 mai. En lien avec les consignes du gouvernement du Québec, des affiches seront posées sur certaines entrées de la piste cyclable sur le territoire de la Nouvelle-Beauce.

Ces affiches visent à rappeler aux gens de conserver une distance de 2 mètres entre les uns et les autres. Bien entendu, cette distanciation sera difficilement applicable lorsque les cyclistes et les marcheurs se croiseront, néanmoins une attention particulière devra être portée pour ceux et celles qui s’arrêtent pour jaser. Il est demandé de sortir de la piste pour permettre une circulation sans contraintes.