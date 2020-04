Un surplus de 401 720 $ pour l'année 2019 de Saint-Victor

La Municipalité de Saint-Victor a déposé ses états financiers 2019. Ainsi, 5 025 524 $ en revenus ont été encaissés et 4 623 804 $ ont été autorisés en dépenses. Saint-Victor se retrouve avec un surplus de 401 720 $.

Le maire Jonathan V. Bolduc s’est montré satisfait de ces résultats : « Au cours des années récentes, nous avons travaillé à mieux aligner la taxation avec les réels besoins de la Municipalité - ainsi, tout en réalisant des projets majeurs en les payant comptant autant que possible, on a réussi à plafonner la taxe foncière, et même pour cette année à réduire la taxe de matières résiduelles. Merci à mes conseillers ainsi qu’au personnel municipal pour leurs efforts à optimiser l’utilisation des deniers publics. »

Le contrôle de la dette est un engagement important pour le conseil municipal : « Le ralentissement économique lié à la COVID-19 aura un impact grave pour les gouvernements », a affirmé le maire Bolduc. Il ajoute : « Pour nos municipalités, cela pourrait se traduire par un ralentissement de la croissance des revenus, sans pour autant que nos dépenses ne soient moindres. La détermination de notre administration à abaisser la dette, qu’on a réduite de moitié au fil des ans, nous donne plus de lousse pour faire face aux imprévus et éviter autant que possible de devoir puiser davantage dans nos poches à nous tous, citoyens contribuables. »

COVID-19 - Aucun intérêt sur solde dû

Par ailleurs, dans le but d’aider la population à passer au travers de la crise de la COVID-19, la Municipalité ne charge aucun intérêt pour tout solde dû en l’année financière 2020, et ce, d’ici au 30 juin, et cela pourra être prolongé selon l’évolution de cette situation qui change constamment.

Investissements majeurs en 2020

Les projets prévus pour cette année avoisinent 5 M$ et consisteront notamment en la construction d’une surface multisports ainsi que le renouvellement de matériel roulant. De plus, suivant l’engagement des élus de continuer à investir dans les infrastructures, la réfection complète de la rue du Séminaire (les 3-Côtes), qui était prévue l’an dernier, a été reportée à cette année en raison de délais survenus dans la préparation des plans et devis - les travaux toucheront à la structure de la route ainsi que l’aqueduc et les égouts sur une distance de 1,1 km et bénéficient d’une subvention du gouvernement du Québec avec le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).