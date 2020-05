La situation revient « presqu'à la normale », dit le maire Claude Morin

Voir la galerie de photos

Tout en reconnaissant dès le départ que la crise du coronavirus est loin d'être terminée, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, estime que la vie économique et sociale revient « presqu'à la normale. »

« Quand je regarde par la fenêtre de mon bureau de l'hôtel de ville et que je vois la circulation sur le boulevard Lacroix, j'ai l'impression d'être avant la pandémie », a-t-il fait remarquer lors d'une entrevue vidéo qu'il a accordée aujourd'hui à EnBeauce.com.

Ainsi, avec le retour de la construction commerciale, industrielle et institutionnelle, trois chantiers d'importance reprennent de plus bel sur le territoire: la nouvelle caserne d'incendie, le nouveau poste de la Sûreté du Québec et le pavillon de l'Espace Carpe Diem.

Il en va de même de multiples travaux de réfection des infrastructures (aqueduc, égouts, pavage, ponceaux) dans divers secteurs de Saint-Georges.

Le maire Morin base aussi son optimisme prudent sur le fait que des 25 personnes qui ont été infectées sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan depuis le début de la pandémie, 23 sont rétablies. Il avise toutefois qu'il ne faut pas baisser la garde.

Visionnez la vidéo pour connaître l'intégrale des propos du maire lors de cette entrevue.