Serge Fecteau sera le nouveau directeur au Service de sécurité Incendie de Sainte-Marie

Claude Morin, le directeur du Service de sécurité Incendie et de la sécurité civile de Sainte-Marie prend sa retraite. Serge Fecteau prendra la relève à compter du 1er août prochain.

Monsieur Fecteau est à l’emploi du Service des travaux publics depuis 1993 et occupe le poste de contremaître depuis 2005. Depuis 1992, il est pompier à temps partiel et chef de la logistique depuis 2004 au sein de l’équipe de la sécurité incendie. De plus, il est également impliqué au sein de l’Organisation municipale de la sécurité civile à titre de coordonnateur adjoint.

La Ville de Sainte-Marie nous apprend qu’il est « diplômé de l’Université Laval (Baccalauréat en sciences de la consommation), il réalise également un Certificat en administration à temps partiel. Ayant progressé dans l’organisation, sa grande connaissance du milieu municipal jumelée à son expérience au niveau de la sécurité incendie et de la sécurité civile fait de lui le candidat idéal pour ce poste. »