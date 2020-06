La municipalité de La Guadeloupe lance son concours « Achetons chez nous! » qui a été créé et pensé dans le but de stimuler l’économie locale et d’inculquer aux citoyens le réflexe d’acheter dans les commerces de l'endroit.

« La Guadeloupe est un village prospère qui regorge d’entreprises. On y retrouve de tout! Nul besoin d’aller ailleurs! », de dire le maire de la localité, Carl Boilard, par voie de communiqué de presse.

Durant la prochaine année, un montant total de 3000$ sera distribué. À compter de juillet prochain et jusqu’en juin 2021, une somme de 200$ par mois sera tirée lors de la séance du conseil municipal, sauf en décembre 2020 et à la fin du concours en juin 2021 alors que le montant sera de 500$.

Pour participer, les résidents doivent effectuer un achat de 25$ et plus avant taxes chez les commerces participants, ce qui donne droit à un coupon de tirage pour le mois en cours. Il n'y a qu'une seule participation par achat.

La liste des commerces participants se retrouve sur le site internet de la municipalité de La Guadeloupe. Suite à sa nomination, le gagnant disposera de 30 jours pour acheter l’équivalent de la somme gagnée dans les commerces participants. Le montant lui sera remboursé par la municipalité avec preuve d’achat.

« C’est une belle initiative de la municipalité qui a été accueillie avec joie par les commerces », de signaler le maire.

Pour toutes questions relatives à ce concours, les résidents peuvent communiquer avec Émilie Larivière, agente aux communications à la municipalité.