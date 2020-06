Le SSI de la Haute-Beauce se dote d'un véhicule amphibie

Le Service de sécurité incendie (SSI) de la Haute-Beauce vient de recevoir le véhicule amphibie, de marque Argo Avenger, dont il a fait l'achat récemment.

Cet engin permettra de se rendre aux endroits difficiles d’accès en milieux boisés, en montagne ou sur les lacs, pour ainsi maintenir une réponse rapide et efficace en situation d’urgence.

« Cet achat était essentiel, non seulement pour être plus efficace, mais également pour la sécurité de nos premiers intervenants. Ce nouveau véhicule est beaucoup plus fiable, plus rapide et donne un meilleur rendement dans les conditions hivernales », d'indiquer le chef-pompier, Michaël Busque, lors de la prise de possession qui s'est faite hier.

Une somme de 36 000 $ a été investi dans l’achat de cet équipement, dont une contribution 10 000$ de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce.

« C’est grâce à la confiance de nos membres que tout ceci est possible », a pour sa part fait remarquer Marie-Klaude Gagnon, directrice générale chez Desjardins, qui a aussi tenu à remercier tous les premiers répondants de la région pour leur travail exceptionnel.

Rappelons que le SSI de la Haute-Beauce est le regroupement de quatre municipalités soit, La Guadeloupe, Saint-Évariste, Saint-Hilaire et Courcelles. Il embauche 42 pompiers volontaires, dont 21 sont formés pour la désincarcération.

Ces derniers doivent également couvrir le secteur de Saint-Éphrem et de Saint-Honoré pour les appels de mâchoires de vie et sauvetage hors route. Le territoire à desservir est vaste et cet équipement permettra de gagner des minutes précieuses lors des interventions d'urgence.