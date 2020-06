Beauceville aura des potagers cultivés par et pour les citoyens

Beauceville donne l’occasion à sa population de jardiner dans son jardin communautaire situé au parc des loisirs et dans les nouvelles plates-bandes de légumes à partager dans quatre espaces publics.

Le but est de permettre aux Beaucevillois de s’impliquer socialement, de faire un pas de plus vers l’autonomie alimentaire locale et de donner au suivant.

Un jardin communautaire qui donnera au suivant!

Le Club Parentaide Beauce-Centre a parti comme projet les Jardins Donnez au suivant, ainsi Beauceville va suivre le mouvement. Cela aidera des familles dans le besoin qui auront accès plus régulièrement à des légumes locaux. La Ville de Beauceville devient ainsi la première municipalité de la MRC Robert-Cliche partenaire du projet. Précisons que ce sont les enfants du camp de jour qui cultiveront des légumes tout au long de l’été au jardin communautaire du parc des loisirs dans le but de les redonner au suivant.

« Lors des derniers mois, différentes rencontres et discussions m’ont conscientisé sur le grand nombre d’individus et de familles du coin qui peinent à se nourrir convenablement. Lorsque l’on m’a parlé du projet des Jardins Donnez au suivant, j’ai immédiatement vu là la possibilité pour la Ville de poser un geste concret pour améliorer cette situation. Nous sommes fiers de nous joindre au Mouvement des Jardins Donnez au suivant. », de commenter Keven Boutin, conseiller municipal à la Ville de Beauceville.

Des plates-bandes comestibles, cultivées par et pour les citoyens

Les quatre plates-bandes seront au parc Mathieu, tout près du kiosque de l’Île ronde, devant l’église et dans le parc Joseph-Alexandre Bolduc, situé au bas de la 100e Rue.

La Ville de Beauceville convie donc sa population à prendre grand soin de ces plates-bandes, car leurs légumes pourront être cueillis et consommés par tous les citoyens. Il s’agit en quelque sorte d’un garde-manger ouvert à tous. Les gens sont libres de récolter les légumes quand ils sont prêts.

« Cette idée vient du comité environnement de Beauceville et le Conseil y a rapidement adhéré. En plus de permettre aux gens de se nourrir librement de légumes frais, ces plates-bandes permettront aux Beaucevillois et Beaucevilloises de tisser des liens et de prendre soin de leur ville. Il s’agit vraiment d’un projet communautaire. Nous sommes d’ailleurs très heureux que l’organisme Le Murmure ait accepté d’être responsable des plates-bandes du parc Mathieu. Nous demeurons évidemment ouverts à d’autres collaborations du genre », d’expliquer le conseiller Keven Boutin qui tenait à remercier la citoyenne Marie-Paule Robichaud et le directeur de l’urbanisme. M. Richard Longchamps pour leur implication dans le projet.

Il est possible de s’impliquer et de suivre le projet tout au long de la période estivale sur la page Facebook Les citoyens jardiniers solidaires de Beauceville.