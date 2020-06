Distribution de plants de légumes à La Guadeloupe

Afin de stimuler l’autonomie alimentaire de ses citoyens, la Municipalité de la Guadeloupe, en collaboration financière avec Desjardins caisses des Sommets de la Beauce, a organisé une distribution de plants de légumes.

« En cette période d’incertitude quant à l’avenir de l’économie, résultat de la pandémie actuelle, il était impératif de trouver des moyens visant à améliorer la qualité de vie de nos habitants. La sécurité alimentaire en est un facteur clé. Le fait d’avoir son propre jardin à la maison, nous rend plus indépendant et autonome. L’apprentissage de la culture est une valeur qui est primordiale et souvent mise de côté », ont indiqué les responsables du projet élaboré par le service des loisirs de La Guadeloupe.

Les gens qui se sont déplacés afin de venir chercher leurs plants de légumes ont tous beaucoup apprécié le geste. Chacune des familles repartait avec cinq plants différents. Par le fait même, cela leur donnait une chance de gagner un bac de jardinage. Celui-ci a été remporté par Marie-Claude Robert lors d'un tirage au sort.