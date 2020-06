Un nouveau sentier pédestre à Sainte-Aurélie

Sainte-Aurélie ouvrira au public un nouveau sentier pédestre qui sera ouvert jusqu’au 1er septembre. Les membres du Comité des sentiers d’Aurélie ont aménagé deux petits sentiers qui traversent différents types d’habitats.

Ces sections ont été aménagées pour permettre aux résidents et touristes d’emprunter d’anciens tronçons du Chemin des Français qu’utilisaient nos ancêtres tout en profitant des avantages de la marche en milieux naturels.

Les entrées sont situées à la fin de la rue des peupliers dans le village de Sainte-Aurélie et sur le 10e rang, à 300 mètres de l’intersection avec la 275.

Ce projet est rendu possible grâce à la générosité des propriétaires terriens qui ont consenti des droits de passage. Plusieurs partenaires ont prêté main-forte au projet : le CISSS-CA, la MRC des Etchemins par le biais du Fond Culturel, Ladécoupe inc, l’URLS de Chaudière-Appalaches, la municipalité de Sainte-Aurélie et Louis Giguère.

Pour plus de détails sur le projet, veuillez consulter la page Facebook Les sentiers d’Aurélie.