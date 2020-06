La MRC des Etchemins lance son appel de projets phase 3

La MRC des Etchemins ouvre l’appel de projets de la phase 3 du Plan de relance économique. Doté d’une enveloppe de 2,4 M$, cet appel de projets cible les trois volets suivants : les projets de développement réguliers, les projets d’envergure et la bonification des services de proximité.

Plus précisément, l’appel de projets vise à appuyer :

 les entreprises ou organisations désirant augmenter leur productivité, diversifier leurs activités ou développer leurs infrastructures ;

 les projets d’envergure en acériculture, en foresterie et en récréotourisme qui auront un impact important sur l’essor et la pérennité de ces trois secteurs d’activité dans les Etchemins.

Promoteurs recherchés

La MRC invite les promoteurs de l’extérieur du territoire à considérer les Etchemins dans le cadre de leurs projets.

« L’abondance des ressources forestière, les potentiels acéricole et récréotouristique exceptionnels, l’accès facile aux infrastructures routières et la proximité du marché américain constituent des atouts pour des entreprises désirant démarrer ou développer leurs activités », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, monsieur Richard Couët.

Un outil de dynamisation unique

Depuis le début de sa mise en œuvre, le Plan de relance des Etchemins a permis de générer des impacts positifs partout sur le territoire, comme le relate monsieur Couët : « Le Plan de relance a créé une nouvelle dynamique de travail dans la MRC. Plus que jamais, nous sentons l’enthousiasme des maires, mais également des gens d’affaires et des intervenants communautaires qui collaborent afin de faire rayonner notre MRC et favoriser l’éclosion de projets porteurs dans notre milieu ».

Aussi, la 3e Phase du Plan de relance des Etchemins permettra d’appuyer des projets favorisant l’émergence de services de proximité. Les modalités de ce volet précis seront dévoilées dans les prochaines semaines.